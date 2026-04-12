Bornova Belediyesi Tekstil Mühendisleri Odası'nın 18. Genel Kurulu'na Ev Sahipliği Yaptı

Bornova Belediyesi, Tekstil Mühendisleri Odası'nın 18. Genel Kurulu için İzmir'de özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Akademisyenler, sektör temsilcileri, oda yöneticileri ve belediye başkanlarının katıldığı gecede, dayanışma mesajları ön plana çıktı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olarak, öğrencilik anılarını paylaşarak sıcak bir atmosfer oluşturdu. Eşki, üniversite yıllarındaki arkadaşlıkların bugün de devam ettiğini belirterek, Tekstil Mühendisleri Odası'nın her zaman yanında olacaklarını ifade etti ve bir sonraki organizasyon için Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ise konuşmasında, mesleki yapının güçlendirilmesi ve odanın yetkinliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Önal, kamu yönetimi ile meslek örgütleri arasındaki bağın güçlendirilmesinin önemine değinerek, bu tür organizasyonların ortak akıl üretmek için fırsat sunduğunu söyledi.

Tekstil Mühendisleri Odası 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Üstün, 15 yıllık görev sürecini değerlendirerek, genel kurulun geniş katılımına dikkat çekti. Üstün, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen meslektaşlarla güçlü bir birliktelik sağlandığını belirtti ve oda çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini açıkladı. 17. Dönem Genel Sekreteri Ünal Şen de kısa bir konuşmayla ev sahiplerine teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.