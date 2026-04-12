Bornova Belediyesi Tekstil Mühendisleri Odası'nın 18. Genel Kurulu'na Ev Sahipliği Yaptı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi, Tekstil Mühendisleri Odası'nın 18. Genel Kurulu'na ev sahipliği yaptı. Gecede, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla dayanışma mesajları ön plana çıktı. Belediye başkanları ve oda yöneticileri ortak akıl üretme ve mesleki yapının güçlendirilmesi üzerine konuşmalar yaptı.

Bornova Belediyesi, Tekstil Mühendisleri Odası'nın 18. Genel Kurulu için İzmir'de özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Akademisyenler, sektör temsilcileri, oda yöneticileri ve belediye başkanlarının katıldığı gecede, dayanışma mesajları ön plana çıktı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olarak, öğrencilik anılarını paylaşarak sıcak bir atmosfer oluşturdu. Eşki, üniversite yıllarındaki arkadaşlıkların bugün de devam ettiğini belirterek, Tekstil Mühendisleri Odası'nın her zaman yanında olacaklarını ifade etti ve bir sonraki organizasyon için Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ise konuşmasında, mesleki yapının güçlendirilmesi ve odanın yetkinliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Önal, kamu yönetimi ile meslek örgütleri arasındaki bağın güçlendirilmesinin önemine değinerek, bu tür organizasyonların ortak akıl üretmek için fırsat sunduğunu söyledi.

Tekstil Mühendisleri Odası 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Üstün, 15 yıllık görev sürecini değerlendirerek, genel kurulun geniş katılımına dikkat çekti. Üstün, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen meslektaşlarla güçlü bir birliktelik sağlandığını belirtti ve oda çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini açıkladı. 17. Dönem Genel Sekreteri Ünal Şen de kısa bir konuşmayla ev sahiplerine teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
09:23
Aile hekimliğinde yeni dönem “İşveren“ tartışması bitiyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! "İşveren" tartışması bitiyor
08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 10:35:05. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.