Bornova'da 15 Yaşındaki Çocuğun Kazası

İzmir'in Bornova ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 26 Haziran'da plakaları öğrenilemeyen S.T. (15) idaresindeki otomobil, Doğanlar Mahallesi 1410 Sokak'ta seyir halindeyken N.A. (49) yönetimindeki motosiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan S.T. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin motosiklete çarpması ve çarpmanın etkisiyle sürücü N.A'nın yola savrulması yer alıyor.
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