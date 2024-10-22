Bornova'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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Bornova'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

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Bornova Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü büyük bir katılımla kutladı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, muhtarlıkların devlet ve milletin buluştuğu yerler olduğunu vurguladı. Törende muhtarların önemine ve yapılan çalışmalara değinildi.

22.10.2024 11:20  Güncelleme: 12:43
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi ev sahipliğinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı. Kutlamada konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Devletle milletin buluştuğu yerdir muhtarlıklar. Hükümetler değişir ama muhtarlar kalıcıdır" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü, Bornova'da yoğun katılımla kutlandı. Etkinlikler, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda Bornova Kaymakamlığı tarafından düzenlenen resmi törenle başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından tebrikler kabul edildi.

Bornovalı muhtarların yanı sıra bürokratlar ve siyasi parti yöneticilerinin de katıldığı törenden sonra, Bornova Belediyesi ev sahipliğinde Dramalılar Köşkü'nde bir kahvaltı organizasyonu gerçekleştirildi.

Şahiner: "Bornova'da müthiş bir birliktelik var"

Kahvaltı programında konuşan Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, muhtarlarla kurulan işbirliğinin önemine dikkat çekti. Şahiner, "Bizim kapımız sizlere her zaman, 7 gün 24 saat açık. Bornova'da 45 muhtarımız ve derneğimizle müthiş bir birlikteliğimiz var. Bu anlamda Bornova'da çalışmaktan gurur duyuyorum. Tüm katılımcılara ve Bornova Belediye Başkanımıza bizleri misafir ettiği için teşekkür ediyorum. Nice muhtarlar gününde buluşmak dileğiyle" dedi.

Eşki: "Muhtarlıklar devletle milletin buluştuğu yerdir"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikte yaptığı konuşmada muhtarlıkların devlet ve millet arasındaki bağın en önemli noktalarından biri olduğunu vurguladı. Eşki, kendi ailesinde de muhtarlık geçmişi olduğuna belirterek, "Benim iki dedem de muhtardı. Amcam ve onun ailesi de bu görevi uzun yıllar yürüttü. Çocukluğum bu yapı içinde geçti, bu yüzden muhtarlıkların zorluklarını ve yaptığınız kutsal görevin değerini biliyorum. Şu anda muhtemelen bir icra ofisi gibi çalışıyorsunuz, çünkü ekonomik durumun ne olduğunu en net görebildiğimiz yerlerden biri muhtarlıklar. Devletle milletin buluştuğu yerdir muhtarlıklar. Hükümetler değişir ama muhtarlar kalıcıdır. Görevinizde başarılar diliyor, önümüzdeki 4.5 yıl boyunca el ele güzel hizmetleri birlikte hayata geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Muhtarların güldüğü yerde vatandaş mutludur"

Muhtarların fedakarca çalıştığını belirten Başkan Eşki, "Muhtarların yüzünün güldüğü yerde vatandaş da mutludur. Hepiniz kendi ailelerinizden çok vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyorsunuz. Gerçekten kutsal bir görev yapıyorsunuz," diyerek muhtarlara teşekkür etti ve onlara başarılar diledi.

Kaynak: ANKA

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