Bornova'da Afete Dirençli Kent için İdeathon'24 Yarışması Düzenleniyor - Son Dakika
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Bornova'da Afete Dirençli Kent için İdeathon'24 Yarışması Düzenleniyor

Bornova\'da Afete Dirençli Kent için İdeathon\'24 Yarışması Düzenleniyor

Bornova Belediyesi, 'Afete Dirençli Kent Bornova' temasında üniversite öğrencilerine yönelik İdeathon'24 yarışmasını düzenliyor. 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak etkinlikte projeler değerlendirilecek ve toplamda 45 bin TL ödül verilecek.

08.10.2024 11:23  Güncelleme: 11:34
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, "Afete Dirençli Kent Bornova" temasında üniversite öğrencilerine yönelik İdeathon'24 yarışması düzenleyecek. Yarışmada afete dirençli kentler için projeler yarışacak.

Bornova Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği İdeathon'24 ile, "Afete Dirençli Kent Bornova" temasında yeni fikirler arıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaratıcı ve duyarlı gençleri yarışmaya davet etti.

16-17 Ekim 2024 tarihlerinde Dramalılar Köşkü'nde gerçekleşecek etkinlikte, katılımcılar afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak için yenilikçi projeler geliştirecek. Başvurular, 12 Ekim'e kadar basvuru.bornova.bel.tr adresinden kabul edilecek.

Eşki: "Gençlerin inovatif fikirlerine güveniyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, üniversite öğrencilerini yarışmaya katılmaya davet ederek, "Afetlere karşı daha dirençli bir Bornova oluşturmak için gençlerin inovatif fikirlerine güveniyoruz. Onların yaratıcı çözümleri, ilçemizin geleceğini daha güvenli hale getirecek. Bu yarışma sayesinde genç beyinlerin gücünü, Bornova'nın afetlere karşı dayanıklılığını artırmak için kullanacağız" şeklinde konuştu.

Toplam 45 bin TL ödül

İdeathon'24'te dereceye giren projeler ödüllendirilecek. Birinci olan takım 20 bin, ikinci takım 15 bin ve üçüncü takım ise 10 bin TL ödül kazanacak. İki gün boyunca devam edecek etkinlikte, üniversite öğrencileri farklı ekiplerle yarışarak çözüm odaklı projeler üretecek ve uzman isimlerden oluşacak jüri tarafından değerlendirilecek.

Başvurular için son gün 12 Ekim

Afetlerle mücadelede yenilikçi fikirleri olan tüm üniversite öğrencileri, 12 Ekim'e kadar başvuru yaparak bu heyecan verici etkinliğe katılabilir.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Afete Dirençli Kent için İdeathon'24 Yarışması Düzenleniyor - Son Dakika

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