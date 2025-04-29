Bornova\'da Atık Krizi Esnafı Rahatsız Ediyor

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi yakınlarında oluşan atık yığını, esnafın tepkisine neden oluyor.

Egemenlik Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda oluşan atık yığınına ilişkin tepkilerini dile getiren esnaf, son yıllarda bölgede oluşan kirlilikten rahatsız olduklarını ifade etti.

Site esnafından Resul Sevim, gazetecilere yaptığı açıklamada, atıkların çevreyi kirlettiğini ve riskli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buradaki atık artık büyük bir sorun haline geldi. Havalar ısındı yanından geçen bir insanın atacağı sigara izmariti ya da bir kıvılcımda yangın çıkabilir. Burada kaç defa, çıkan yangınlardan dolayı arabalar yandı. Bu işin sorumlusu kimse bir an önce çözülmesini istiyoruz. Çöpten geçilmiyor. Esnaf olarak biz bundan şikayetçiyiz."

Bölgede 30 yıldır esnaflık yapan Mehmet Sözen de bölgede biriken atık ve çöplerin herkes için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Sözen, yetkililerin bu anlamda çözüm bulmasını istedi.

Bornova Belediyesinden açıklama

Bornova Belediyesinden yapılan açıklamada, Ayakkabıcılar Sitesi'nin içinde ve çevresindeki ayakkabı imalatçılarının ürettiği sanayi atıklarının uzun süredir bölgede hem çevre kirliliğine hem de yangın başta olmak üzere çeşitli risklere neden olduğu belirtildi.

Sorunun çözülmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki günlerde iştirakımız Belkahve AŞ buradaki atıkları toplayacak, lisanslı firma da transfer ve imha işlemini yürütecektir. Ayakkabıcı tarafından imhaya yollanmadığı için doğayı ya da zaman zaman çıkan yangınlarla tüm bölgeyi tehdit eden bu atıklar, Belediyemizin çalışmasıyla ortadan kaldırılacaktır. Önümüzdeki günlerde uzun süredir devam eden bu olumsuz görüntünün ortadan kalktığına tanık olacağız."