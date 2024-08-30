Bornova'da Çocukların Gözünden Fotoğraf Sergisi Açıldı

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(İZMİR) - Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde, "Bornovalı Çocukların Gözünden Bornova" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Bornova'nın farklı güzelliklerini çocukların bakış açısından yansıtan fotoğraflardan oluşan sergi, 8 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Bornova Belediyesi Yaz Dönemi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kapsamında "Bornovalı Çocukların Gözünden Bornova" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Kursta fotoğrafçılık eğitimi alan 10 çocuğun eserlerinden oluşan "Bornovalı Çocukların Gözünden Bornova" adlı sergi, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Başkan Ömer Eşki'den çocuklara destek

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların sanata olan ilgisini desteklemenin ve onların yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanımanın önemine vurgu yaptı. Eşki, "Bu sergi, çocuklarımızın Bornova'yı nasıl gördüklerini bizlere aktarıyor ve bizlere yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Bornova Belediyesi olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sanata olan ilgilerini desteklemek ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak bizim için çok önemli. Bu tür projelerle çocuklarımızın sanata olan sevgilerini ve yaratıcı yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergi, 8 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.