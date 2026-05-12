Avrupa'dan Bornova'ya Kent Bostanı İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa'dan Bornova'ya Kent Bostanı İncelemesi

12.05.2026 09:49  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi'nin kent bostanlarında kadın üreticiler, Avrupa'dan gelen uzmanlar ve sanatçılarla birlikte yazlık fideleri toprakla buluşturdu. Organik tarım ve kadın dayanışmasını destekleyen projelerle dikkat çekildi.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin Doğanlar ve Evka-4 kent bostanlarında kadın üreticiler yazlık fideleri toprakla buluştururken, Avrupa ve farklı ülkelerden gelen uzmanlar ile sanatçılar da çalışmaları yerinde inceledi.

Bornova Belediyesi'nin kent bostanları, yaz sezonu üretim çalışmaları kapsamında uluslararası konukları ağırladı. Avrupa Birliği'nin "İklim Değişikliğinin Doğa Üzerindeki Etkileri" başlıklı projesi kapsamında Türkiye'ye gelen uzmanlar ve sanatçılar, Doğanlar ve Evka-4 kent bostanlarında kadın üreticilerle birlikte fide dikimi yaptı. Konuklar, Bornova Belediyesi'nin ekolojik üretim ve kadın dayanışmasını buluşturan örnek uygulamasını yerinde inceleme fırsatı buldu.

AVRUPA'DAN GELEN KONUKLAR ÜRETİME KATILDI

Türkiye'nin en yeni ve en büyük kent bostanlarından biri olan Doğanlar Kent Bostanı'nda kadın üreticiler domates, biber ve patlıcan fidelerini toprakla buluştururken, börülce tohumları da ekti. İtalya, Fransa, Portekiz, Yunanistan, Brezilya ve Lübnan'dan gelen uzmanlar ve sanatçılar da dikim çalışmalarına katılarak üretim sürecine eşlik etti.

Toplam 278 kadının üretim yaptığı Doğanlar Kent Bostanı'nda kadınlara 24 metrekarelik alanlar tahsis edilirken, Evka-4 Kent Bostanı'nda da 247 kadın yaz sezonu üretimine başladı. Yağışlı hava nedeniyle toprağın geç kuruduğu Evka-4'te dikimler diğer bostanlara göre daha geç gerçekleştirildi.

"KADIN EMEĞİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, uluslararası konukların kent bostanlarına gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Kent bostanlarımız yalnızca üretim yapılan alanlar değil; dayanışmanın, paylaşmanın ve sürdürülebilir yaşamın güçlü örneklerinden biri. Avrupa'dan ve farklı ülkelerden gelen konuklarımızın burada kadın üreticilerimizle birlikte toprağa dokunması bizim için çok değerli. Bornova'da kurduğumuz bu modeli dünyayla paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Kadın emeğini destekleyen, kimyasaldan uzak üretimi teşvik eden ve sağlıklı gıdaya erişimi güçlendiren çalışmalarımızı büyütmeye devam edeceğiz."

ORGANİK ÜRETİM

Kent bostanlarından yararlanan kadınlara sezon öncesinde sebze yetiştiriciliği eğitimleri veriliyor. Üretim için gerekli tüm girdiler Bornova Belediyesi tarafından sağlanırken, bakım süreçleri kadın üreticiler tarafından yürütülüyor.

Ekolojik üretim modeli sayesinde kadınların sağlıklı gıdaya erişimi desteklenirken, kent bostanları aynı zamanda sosyal dayanışmayı güçlendiren kamusal yaşam alanları olarak da öne çıkıyor.

7 KENT BOSTANINDA 785 KADIN ÜRETİCİ

Bornova Belediyesi'nin kent bostanlarında toplam 785 kadın üretim gerçekleştiriyor. Doğanlar ve Evka-4 bostanları, kadın üreticilerin en yoğun yer aldığı alanlar arasında bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'dan Bornova'ya Kent Bostanı İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
Putin’in yüzündeki ’Korkutan’ şişlik: Hastalık mı, yoksa botoks mu Putin’in yüzündeki 'Korkutan' şişlik: Hastalık mı, yoksa botoks mu?

10:42
Korkulan oldu İran’dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
10:33
Trump’ın korku dolu anları Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:09
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
10:07
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı Yer yerinden oynayacak
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı! Yer yerinden oynayacak
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
10:02
İran savaşı rafları da vurdu Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:56:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Avrupa'dan Bornova'ya Kent Bostanı İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.