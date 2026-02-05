Bornova'da Kent Bostanlarında Üreten Kadınlara Sağlıklı Beslenme Eğitimi

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Pınarbaşı Kent Bostanı'ndan yararlanan kadınlara yönelik sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği eğitimleri düzenledi. Tohumluk Vakfı ve Ege Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerde, gıdaların doğru muhafazası ve kadın sağlığında beslenmenin önemi ele alındı. Başkan Ömer Eşki, Kent Bostanları'nın kadınların üretimle güçlenmesini sağlayan önemli bir dayanışma modeli olduğunu vurguladı.

Bornova Belediyesi, Pınarbaşı Kent Bostanı'ndan faydalanan kadınlara yönelik sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği konularında eğitim programı düzenledi. Tohumluk Vakfı ve Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü iş birliğiyle Pınarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimler yoğun ilgi gördü.

Uzmanlardan gıda güvenliği ve kadın sağlığı anlatımı

Eğitim programında kadınların hem üretim sürecinde hem de ev yaşamında uygulayabilecekleri sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile ürünlerin doğru koşullarda muhafaza edilmesine yönelik pratik öneriler paylaşıldı.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ahsem Rahman Ergün, "Meyve ve Sebzelerde Muhafaza Yöntemleri" başlığında doğru saklama ve gıda güvenliği konularında bilgi verdi.

Doç. Dr. Şebnem Şimşek ise "Kadın Sağlığında Beslenmenin Önemi" başlıklı sunumunda, sağlıklı beslenmenin kadın yaşamındaki kritik rolüne dikkat çekti.

Kent Bostanları büyüyor, kadın dayanışması güçleniyor

Bornova Belediyesi'nin tarımsal dayanışma ve üretim modeli olan Kent Bostanları, 2025 yılında önemli ölçüde genişletildi. Pınarbaşı'nda başlayan proje, ilçede 7 farklı noktaya yayıldı. Kent bostanlarından yararlanan kadın sayısı 500'e ulaşırken, yeni bostan alanları için çalışmalar sürüyor.

Başkan Eşki: "Kadınların güçlendiği her alan, Bornova'nın geleceğidir"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadınların üretimde aktif rol aldığı Kent Bostanları'nın yalnızca tarımsal değil, sosyal bir dönüşüm projesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Kent bostanlarımızla kadınların hem üretime katılmasını hem de sağlıklı gıdaya erişimini destekliyoruz. Bilgiyle güçlenen, birlikte üreten kadınlar Bornova'nın geleceğini şekillendiriyor."