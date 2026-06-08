Bornova'da Orman Yangınlarının Nedenleri ve Çözüm Yolları Masaya Yatırıldı - Son Dakika
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Bornova'da Orman Yangınlarının Nedenleri ve Çözüm Yolları Masaya Yatırıldı

08.06.2026 10:50  Güncelleme: 12:21
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Bornova Belediyesi'nin düzenlediği seminerde, orman yangınlarının nedenleri, büyümesini hızlandıran etkenler ve söndürme çalışmalarındaki zorluklar uzman görüşleriyle ele alındı. Afetlerle mücadelede toplumsal bilinç ve önleyici tedbirlerin hayati önemi vurgulandı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin düzenlediği seminerde, orman yangınlarının nedenleri, büyümesini hızlandıran etkenler ve söndürme çalışmalarındaki zorluklar uzman görüşleriyle ele alındı. Etkinlikte, afetlerle mücadelede toplumsal bilinç ve önleyici tedbirlerin hayati önemi vurgulandı.

Bornova Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile Ar-Ge Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği " Orman Yangınları: Neden Yanıyoruz? Neden Söndüremiyoruz?" başlıklı seminer, Dramalılar Köşkü'nde yapıldı.

Moderatörlüğünü Bornova Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Sinancan Öziçer'in üstlendiği etkinlikte, Ege Orman Vakfı Strateji ve Politika Geliştirme Başkanı ve Orman Mühendisi Yasemen Bilgili, Türkiye'deki orman yangınlarının nedenlerini ve mücadele süreçlerini bilimsel veriler ışığında anlattı.

"ORMAN SADECE AĞAÇ DEĞİLDİR"

Seminerin açılışında konuşan Sinancan Öziçer, orman yangınlarının artık yalnızca belirli bölgeleri etkileyen felaketler olmaktan çıktığını belirterek, toplumun tamamını ilgilendiren bir güvenlik ve yaşam meselesine dönüştüğünü söyledi. Öziçer, "Bugün burada sadece teknik bir konuyu konuşmak için toplanmadık. Orman yangınları artık televizyonlarda izlediğimiz uzak felaketler değil; yaşamımızı, geleceğimizi, nefesimizi ve güvenliğimizi etkileyen çok ciddi bir gerçek haline geldi. Çünkü orman sadece ağaç değildir; nefes demektir, su demektir, iklim dengesi demektir, canlı yaşamı ve gelecek demektir" dedi.

Son yıllarda Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan büyük yangınların toplum hafızasında derin izler bıraktığını vurgulayan Öziçer, yangınlarla mücadelenin yalnızca kurumların görevi olmadığını belirterek, afet yönetiminde toplumsal farkındalığın kritik önem taşıdığına dikkati çekti.

YANGINLAR NEDEN ÇIKIYOR, NEDEN BÜYÜYOR?

Seminerin konuşmacısı Yasemen Bilgili ise katılımcılara Türkiye'nin yıllara göre orman yangını istatistiklerini aktararak, yangınların çıkış nedenleri ve büyümesini hızlandıran etkenler hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Bilgili, özellikle iklim değişikliğinin etkileri, artan sıcaklıklar, düşük nem oranları, kuvvetli rüzgarlar ve insan kaynaklı ihmallerin yangın riskini önemliölçüde artırdığını anlattı.

Ayrıca bazı yangınların çok kısa sürede kontrol edilemez hale gelmesinin nedenleri ve tüm imkanlara rağmen söndürme çalışmalarında yaşanan zorluklar da örneklerle değerlendirildi. Katılımcılar, yangınların yalnızca çıktığında değil, çıkmadan önce alınacak önlemlerle önlenebileceği konusunda önemli bilgiler edinme fırsatı buldu.

AMAÇ AFET ÖNCESİNDE BİLİNÇ OLUŞTURMAK

Etkinlikte, afet yönetiminde en etkili yöntemin önleyici çalışmalar olduğu vurgulandı. Bir sigara izmariti, kontrolsüz yakılan ateş veya küçük bir ihmalin binlerce hektarlık orman alanının yok olmasına neden olabileceğine işaret edildi, bireysel sorumlulukların önemi bir kez daha hatırlatıldı.

Kaynak: ANKA

Orman Yangınları, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Orman Yangınlarının Nedenleri ve Çözüm Yolları Masaya Yatırıldı - Son Dakika

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