Bornova'da Özel Çocuklar İçin Özel Etkinlik

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Bornova'daki özel çocuklar için Sünger Bob filminin izletildiği sinema gösterimi düzenledi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, özel çocukların sosyal hayata katılımını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Bornova Belediyesi'nin organizasyonuyla, özel çocuklar sinema etkinliğinde bir araya geldi. Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı'nda eğitim gören öğrenciler, animasyon dünyasının sevilen yapımı The SpongeBob SquarePants Movie (Sünger Bob) filmini izleyerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Film boyunca salonu dolduran neşeli kahkahalar, etkinliğin amacına ulaştığını gösterdi. Çocuklara meyve suyu ve patlamış mısır ikram edilerek sinema keyfi tamamlandı.

Sosyal hayata katılımı destekleyen etkinlik

Bornova Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenlediği etkinlik, özel çocukların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını artırmayı hedefledi. Hem öğrenciler hem de öğretmenleri organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çocuklar, keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Çocuklarımızın mutlu olması her şeyden kıymetli"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Özel çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizim için her şeyden kıymetli. Onların sosyal hayatta daha görünür ve aktif bireyler olmaları için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.