Bornova\'da Sanayi Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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(İZMİR) - Bornova'nın ilk Sanayi Meclisi Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin yönetiminde toplandı. Sanayi Meclisi'yle, Bornova için büyük önem taşıyan sanayi sitelerinin gelişimine destek olunması ve sorunlarının çok daha hızlı bir şekilde çözülmesi amaçlanıyor.

Bornova'daki sanayi sitelerinin başkanları ve temsilcilerinin bir araya geleceği Sanayi Meclisi'nin ilki MTK Sitesi'nde toplandı. MTK Sitesi Başkanı Abdullah Salkım'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Bornova Belediyesi'nin bürokratları da katıldı.

İlk toplantıda Bornova Belediyesi ve sanayi sitelerinin birlikte yürütebileceği çalışma ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ruhsat, temizlik, işgaller ve çevre düzenlemesi ile ilgili sorunların konuşulduğu Sanayi Meclisi'nde Başkan Eşki, istek ve şikayetleri de dinledi.

Eşki, sanayi sitelerinin sorunlarını çözmekten öte onları geliştirmek ve daha güçlü birliktelikler haline getirme hedefiyle meclisin kurulmasına öncülük ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu ilk toplantıda sanayi sitelerimizin temsilcileriyle aynı duygu ve düşünceleri paylaştığımızı görmekten büyük bir memnuniyet duydum. Bu meclislerde bilgi alışverişinin karşılıklı olması gerekiyor. Bornovalı sanayicilerin desteklenmesi, ilçemizin ekonomisinin büyümesi için biz yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz, bu meclisteki ortaklarımızın da yükümlülüklerini yerine getirmesiyle güçlü bir işbirliğini kuracağımıza inanıyorum."