Bornova'da Sel Mesaisi... CHP'li Belediyeler Tüm Gücüyle Sahada

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Selden etkilenen mahallelerde belediye ve İZSU ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar yerinde değerlendirilirken, vatandaşlar ve esnafın talepleri dinlendi. Eşki ve Güç, CHP'li belediyelerin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu ve benzer afetlerin yaşanmaması için ilgili kurumlarla iş birliği içinde önlem alınacağını vurguladı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile birlikte şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Başkan Eşki, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve ilgili birim müdürleri ile cuma gecesinden bu yana yürütülen çalışmalar hakkında Güç'e bilgi verdi.

Çamdibi'nde temizlik ve tahliye çalışmaları yerinde incelendi

Manda Çayı'nın taşması sonucu sular altında kalan Çamdibi bölgesindeki Rafetpaşa, Yeşilova ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde Bornova Belediyesi ve İZSU ekiplerinin yürüttüğü temizlik ve su tahliye çalışmaları yerinde incelendi. Vatandaşların yaşadığı sorunlar ve talepler dinlenirken, geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Sanayi Siteleri'nde esnafla bir araya gelindi

Aynı taşkından etkilenen 2. ve 3. Sanayi Sitelerinde de incelemelerde bulunan Başkan Eşki ve İl Başkanı Güç, esnafla bir araya gelerek yaşanan mağduriyetleri dinledi. Şiddetli yağışlardan ciddi şekilde etkilenen Pınarbaşı'nda ise gece boyu süren çalışmaların gündüz saatlerinde de aralıksız devam ettiği vurgulandı.

"CHP'li Belediyeler tüm imkanlarıyla sahada"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaşanan afetin ardından hızla sahaya indiklerini belirterek, "Tüm imkanlarımızla geceden bu yanayurttaşlarımızın yanındayız. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise dayanışma mesajı vererek, "Yerel yönetimlerimizle birlikte sahadayız. CHP'li belediyeler, kriz anlarında sorumluluk almayı bilen, çözüm üreten bir anlayışla çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Eşki ve Güç, benzeri sorunların bir daha yaşanmaması için devletin tüm kurumlarıyla iş birliği içinde gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.