Bornova'da Çocuklar İçin Yarıyıl Tatilinde Sinema Atölyesi

25.01.2026 10:29  Güncelleme: 12:26
Bornova Belediyesi Film Ofisi, yarıyıl tatilinde 9-11 yaş grubu için film yapım atölyesi düzenledi. 12-14 yaş grubu için de ikinci atölye 28-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çocuklar film yapım sürecini öğrenirken, yaratıcılıklarını da geliştirecek.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO), yarıyıl tatilinde çocuklara özel "Yarı Yıl Tatili Film Kulübü" düzenlemeye başladı. 9-11 yaş atölyesi tamamlanırken 12-14 yaş grubu için de atölye düzenlenecek.

Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından "Yarıyıl Tatili Film Kulübü" düzenlenendi. Çocuklar atölyede film yapım sürecini öğrenerek sinema ekipmanlarını uygulamalı olarak tanıdı. 9-11 yaş grubuna yönelik ilk atölye Uğur Mumcu KSM'de tamamlanırken, 12-14 yaş grubuna özel ücretsiz ikinci atölye 28-30 Ocak arasında gerçekleştirilecek.

Atölyede çocuklar, film yapım sürecine dair temel bilgiler edinirken, stop-motion film yapımının temellerini öğrenme, ses ve görüntü ekipmanlarını kullanma fırsatı buldu. Ara tatilde hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar, sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştı.

"Çocukların hayal gücüne alan açıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikle ilgili olarak, "Bornova'yı sadece yaşayan değil, üreten bir kent haline getirmek istiyoruz. Çocuklarımızın hayal gücünü destekleyen, onları sanatla ve özellikle sinemayla buluşturan bu tür çalışmalar çok kıymetli. BBFO aracılığıyla çocuklarımızın erken yaşta yaratıcı üretimle tanışmasını, kendilerini ifade edebilecekleri alanlar bulmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

