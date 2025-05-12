Bornova'daki Patlama Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı

1) BORNOVA'DAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İZMİR'in Bornova ilçesinde 7 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, patlamanın ardından tavandan düşen beton parçalarından başını korumaya çalışan bir kişinin panikle kaçıştığı görüldü.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 162'nci Sokak 24-A numaralı binada meydana geldi. 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamayla birlikte yangın çıktı. Çevredekiler patlamayla birlikte paniğe kapılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip söndürürken, bir yandan binada mahsur kalanlar tahliye edildi. Patlamanın yaşadığı dairede bulunan Ertan Mavibaş ile sokaktan geçen Evin Kaya, Ramazan Kurt ve Ahmet Avşar yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Mavibaş'ın ise İzmir Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Patlamanın yaşandığı dairede büyük oranda hasar oluştu. Patlamada, çevrede bulunan kafe ve iş yerlerinin de camları kırıldı. Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin camlarının kırıldığı ve çevredekilerin panikle kaçıştığı görüldü.

Öte yandan, patlamaya ait yeni görüntü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlamanın ardından tavandan düşen beton parçalarından başını korumaya çalışan bir kişinin panikle kaçıştığı görüldü.

Bu arada polis ve belediye ekipleri, patlamasının kesin nedenini belirlemek ve ayrıca hasar tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.