Borrell'den BM'ye Savaş Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Borrell'den BM'ye Savaş Çağrısı

Josep Borrell, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sonrası BM'den savaşı durdurmasını istedi.

24.09.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında can kaybının endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne savaşa giden yolu durdurma çağrısı yaptı.

Borrell, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında ölenlerin sayısı endişe verici. Son rakamlara göre 500'den fazla can kaybı var ve kurbanlar arasında 50 çocuk var." ifadelerini kullandı.

BM 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Borrell, "Güvenlik Konseyi rolünü oynamalı. Savaşa giden yolu acilen durdurmamız gerekiyor. Her iki tarafın da derhal ateşkes uygulaması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana ülkenin güneyi ile doğusuna "benzeri görülmemiş şekilde" düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 558'e, yaralananların sayısının ise 1835'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borrell'den BM'ye Savaş Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:32 İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Kubeysi’yi öldürdü İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü
15:10 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
14:41 Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar
13:56 İstanbul’dan sonra adres bu kez Ankara Suç makineleri polisle çatıştı İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı
07:59 İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat’ın avukatının sevgilisi çıktı Aile hastaneye koştu İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu
07:22 Gece yarısı akaryakıta okkalı zam Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten Gece yarısı akaryakıta okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten
02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
01:19 29 kişi can vermişti Beşiktaş’taki gece kulübünde ihmaller zinciri 29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübünde ihmaller zinciri
00:28 Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:18 Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm
23:09 Portekiz’de Türk resitali Bizim Çocuklar yine sahnede Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede
22:50 Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 17:16:33. #1.11#
SON DAKİKA: Borrell'den BM'ye Savaş Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement