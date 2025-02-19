Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçakla Öldürüldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Güzelhisar Mahallesi'nde buluşan M.Ş. (40) ile boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ş. (34) arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında M.Ş, eşi Fatma Ş'yi bıçaklayarak uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Fatma Ş'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, M.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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