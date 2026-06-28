Bosna'da Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bosna'da Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi

28.06.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden biri olarak bilinen Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 516'ncısı düzenlenen şenlikler sona erdi.

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden biri olarak bilinen Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 516'ncısı düzenlenen şenlikler sona erdi.

Şenlikler kapsamında, Karaula köyünden bir günlük yolculuğa çıkan 320'den fazla atlı, Prusac'taki merkezi etkinlik alanına ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konserini ise binlerce kişi izledi. Mehteran Birliği, 1992-1995'teki Bosna Savaşı şehitlerine ithafen yazılan ve Boşnakların en sevdiği ezgilerden "Sehidski Rastanak (Şehidin Vedası)" eserini de seslendirdi.

Etkinliğe, Bosna Hersek İslam Birliği temsilcileri, yerel yetkililer ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerden çok sayıda kişi katıldı.

Şenliklerin son gününde atlıların geçişi sırasında renkli görüntüler oluşurken, program kapsamında Boşnakça ilahiler de okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duanın ardından kılınan öğle namazıyla şenlikler sona erdi.

Ayvaz Dede kimdir?

Balkanlar'da İslam'ı tebliğ eden Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre 5 asırdan daha uzun süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağda 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadet eden Ayvaz Dede'nin, gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken bu mucizevi hadiseyi duyan bölge halkının Müslüman olduğu belirtiliyor.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'den itibaren yasaklanan şenlik, 1990'da yeniden düzenlenmeye başladı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna'da Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti
Final gibi eşleşmeler var İşte Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan ülkeler Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler

16:10
Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi
Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi
15:58
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler
15:11
Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
15:02
Fransa’da paraşüt okuluna ait uçak düştü En az 11 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da paraşüt okuluna ait uçak düştü! En az 11 kişi hayatını kaybetti
14:51
Suudi Arabistan’da Aramco’ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
14:43
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 16:20:33. #7.12#
SON DAKİKA: Bosna'da Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.