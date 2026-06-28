Bosna'da Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden biri olarak bilinen Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 516'ncısı düzenlenen şenlikler sona erdi.

Şenlikler kapsamında, Karaula köyünden bir günlük yolculuğa çıkan 320'den fazla atlı, Prusac'taki merkezi etkinlik alanına ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konserini ise binlerce kişi izledi. Mehteran Birliği, 1992-1995'teki Bosna Savaşı şehitlerine ithafen yazılan ve Boşnakların en sevdiği ezgilerden "Sehidski Rastanak (Şehidin Vedası)" eserini de seslendirdi.

Etkinliğe, Bosna Hersek İslam Birliği temsilcileri, yerel yetkililer ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerden çok sayıda kişi katıldı.

Şenliklerin son gününde atlıların geçişi sırasında renkli görüntüler oluşurken, program kapsamında Boşnakça ilahiler de okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duanın ardından kılınan öğle namazıyla şenlikler sona erdi.

Ayvaz Dede kimdir?

Balkanlar'da İslam'ı tebliğ eden Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre 5 asırdan daha uzun süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağda 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadet eden Ayvaz Dede'nin, gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken bu mucizevi hadiseyi duyan bölge halkının Müslüman olduğu belirtiliyor.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'den itibaren yasaklanan şenlik, 1990'da yeniden düzenlenmeye başladı.