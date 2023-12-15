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Bosna Hersek Olimpiyat Komitesi'nden AA muhabiri Bakir Tiro'ya ödül - Son Dakika
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Bosna Hersek Olimpiyat Komitesi'nden AA muhabiri Bakir Tiro'ya ödül

Bosna Hersek Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen törende, Anadolu Ajansı (AA) Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC) servisinde görev yapan Bakir Tiro'ya 'Olimpiyat Değerlerinin Medya Tanıtım Ödülü' takdim edildi.

Bosna Hersek Olimpiyat Komitesi\'nden AA muhabiri Bakir Tiro\'ya ödül
15.12.2023 - 12:17,  Güncelleme: 12:23
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Bosna Hersek Olimpiyat Komitesinin "Olimpiyat Değerlerinin Medya Tanıtım Ödülü", Anadolu Ajansı (AA) Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC) servisinde görev yapan Bakir Tiro'ya takdim edildi.

Bosna Hersek Olimpiyat Komitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve ülkenin en prestijli spor ödülleri arasında gösterilen "Bosna Hersek'in En İyi Sporcuları Ödülleri", başkent Saraybosna'da düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Törende "Olimpiyat Değerlerinin Medya Tanıtım Ödülü", AA BHSC yayınlarında olimpiyat sporlarına ilişkin yaptığı kapsamlı çalışmalardan dolayı AA BHSC servisinde görev yapan Tiro'ya verildi.

Tiro, aynı ödülü 2015'te de alırken, bu yılki ödülle birlikte Bosna Hersek Olimpiyat Komitesi tarafından ikinci kez ödüle layık görülmüş oldu.

Bu arada, törende "En İyi Sporcu" ödülünü yüzme şampiyonu Lana Pudar aldı.

Kaynak: AA
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Anadolu Ajansı, Saraybosna, Medya, Spor, Güncel, Son Dakika

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