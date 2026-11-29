Bosna Hersek'te, aralarında İran'ın Saraybosna Büyükelçiliğinde görevli 3 diplomatın da bulunduğu 4 İran vatandaşının "casusluk şüphesiyle" sınır dışı edildiği bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, 4 İran vatandaşını "istenmeyen kişi" ilan eden kararı imzaladı. Karar, Bosna Hersek İstihbarat- Güvenlik Ajansının (OSA) topladığı bilgilere dayanıyor.

İran'ın Saraybosna Büyükelçiliğinde diplomat olarak görev yapan Hossein Mahdian Fard, ataşeler Morteza Fazali ve Ehsan Sajjadi Monazzah ile Ekim 2025'ten bu yana diplomatik listelerde yer almayan Seyed Yaser Seyed Mohammadi olmak üzere sınır dışı edilen 4 kişinin 25 Kasım'da ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Konakovic gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu bir güvenlik meselesi. Biz burada talebi ileterek hareket ettik. Bu, güvenlik kurumlarının meselesi, isterlerse onlar yorumlasın." dedi.

Konunun diplomatik değil, güvenlik niteliğinde olduğunu kaydeden Konakovic, "Ben bunu yorumlayamam. OSA'dakiler isterse size açıklama yapabilir, biz maalesef yapamayız." ifadelerini kullandı.