Bosna Hersek'te Elektrik Kesintisi

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SARAYBOSNA, 24 Aralık (Xinhua) -- Bosna Hersek'te etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar ülkede geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtı.

Elektrik dağıtım şirketi Elektroprivreda BiH tarafından yapılan açıklamaya göre pazartesi günü sabah saat 04.00 ile 10.30 arasında yaklaşık 180.000 abone elektrik kesintisi yaşadı. Öğleden sonra elektrik bakım ekiplerinin müdahaleleriyle kesintilerin büyük bölümü giderilirken, yaklaşık 47.000 abonenin halen elektrik hizmetine erişemediği bildirildi.

Kesintilerden en fazla etkilenen bölge, ülkenin kuzeybatısındaki Una-Sana Kantonu oldu. Bu bölgede abonelerin yaklaşık yüzde 30'u hala elektriksiz. Kuzeydoğudaki Tuzla Kantonu'nda ise yaklaşık 11.000 abone aynı sorunla karşı karşıya.

Elektrik kesintileri, ülkenin orta kesimlerindeki kantonlarda da etkili oldu.

Şirket, tüm mevcut onarım ekiplerinin arızaları zorlu hava koşullarına rağmen en kısa sürede gidermek için yoğun bir şekilde çalıştığını açıkladı.