Bosna Hersek'te okul saldırısı: 3 ölü, saldırgan ağır yaralı - Son Dakika
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Bosna Hersek'te okul saldırısı: 3 ölü, saldırgan ağır yaralı

Bosna Hersek'in Sanski Most şehrinde bir okula yapılan silahlı saldırıda 3 kişi öldü, saldırgan kendisini de ağır yaraladı. Saldırganın okulda çalışanları hedef aldığı belirtildi.

21.08.2024 14:17
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Bosna Hersek'in Sanski Most şehrinde bir okula yapılan silahlı saldırıda 3 kişi öldü, saldırgan kendisini de ağır yaraladı.

Una-Sana Kantonu'na (USK) bağlı Sanski Most'ta bir okula gelen silahlı saldırgan, binadaki 3 kişiyi vurdu.

Okulda çalışan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Okulun çalışanlarından olduğu öğrenilen ve daha sonra kendini vuran saldırgan ağır yaralandı.

USK Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adnan Beganovic, silahlı kişinin okula gelerek otomatik silahla 3 kişiyi öldürdüğünü ve daha sonra kendisini vurduğunu açıkladı.

Beganovic, saldırganın ağır yaralı olduğunu ve Banja Luka şehrindeki hastaneye kaldırıldığını belirterek, olayın neden gerçekleştirildiği hakkında delil topladıklarını kaydetti.

Öte yandan yerel medyadaki haberlerde, saldırganın okulda hademelik yaptığı, öldürdüğü kişilerin de okul müdürü, sekreteri ve öğretmen olduğu bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA

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