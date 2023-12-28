Bosna Hersek\'teki Sırp Cumhuriyeti Başkanı RS\'nin bağımsızlığını ilan edeceğini söyledi

????? Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, ayrılıkçı söylemlerine devam ederek RS'nin bağımsızlığını ilan edeceğini ileri sürdü.

Yerel bir televizyon kanalına açıklamada bulunan Dodik, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in, ülkede uzun süredir devam eden RS'deki taşınmaz mülklerin Bosna Hersek'e ait olduğuna ilişkin bir düzenlemeyi Ocak 2024'te yasalaştırılacağına dair duyumlar aldıklarını söyledi.

Dodik, böyle bir senaryoya karşı büyük bir hazırlık toplantısı yaptıklarını aktararak "RS hazırlıklı olacak, hemen bağımsızlık ilan edecek ve bunu tek bir kurşun sıkmadan yapacak." dedi.

Bosnalı Sırp lider Dodik, "Schmidt'in söz konusu kararı, herhangi bir gün saat 17.00'de alması durumunda, RS Meclisini saat 11.00'de toplayarak bağımsızlık ilan ettiğimizi hesaba katsınlar." diye konuştu.

Dodik, Bosna Hersek'in diğer bir entitesi Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) ile aralarına "Çin Seddi" örmeyi düşünmediklerini belirterek mecbur kalırlarsa bunu da yapabileceklerini ileri sürdü.

"FBİH'ten birinin cesaret edip RS'ye saldırmasını beklemiyoruz. Böylesi bir durumda nasıl adımlar atacağımızı değerlendireceğiz." diyen Dodik, bağımsızlık ilan etmeleri durumunda ABD'nin RS'ye müdahale edebileceğini ancak RS'nin de buna izin vermeyecek dostlarının olduğuna inandığını dile getirdi.

"RS'nin saat 11.00'de bağımsızlık ilan etmesi durumunda, saat 11.01'de parmaklıklar arkasına gireceksin"

FBİH İçişleri Bakanı Ramo İsak, Dodik'e "RS'nin saat 11.00'de bağımsızlık ilan etmesi durumunda, saat 11.01'de parmaklıklar arkasına gireceksin. Bunun garantisini sana veriyorum." şeklinde seslendi.

İsak, "Cesur olun ve deneyin, başaramazsınız. Bosna Hersek toplumunu zehirlemeyi ve korku, nefret, anlaşmazlık ve hoşgörüsüzlük tohumları ekmeyi bırakın. Hiçbir şey ilan etmeyeceksiniz Milorad, ancak ben seni 'suçlu' ilan edebilirim." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'teki taşınmaz mülk sorunu

Taşınmaz mülklerin Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'na göre entitelere ait olduğunu savunan RS, söz konusu yasayla mülklerin idaresinin de kendilerinde bulunduğunu ileri sürüyor.

Taşınmaz mülk sorunu, Bosna Hersek'teki savaştan bu yana konuşulmaya devam eden bir konu olurken ülkedeki taşınmazların devlete mi yoksa bunları kullanan entitelere mi ait olduğu tartışılıyor.

Aralık 2022'de oylanan ve anayasaya aykırı olan taşınmaz mülklere ilişkin yasanın 28 Şubat'ta yürürlüğe girmesi beklenirken Yüksek Temsilci Schmidt, tartışmalı yasayı askıya aldığını açıklamıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi de 2 Mart'ta, RS'deki taşınmaz malların entite mülkiyetine alınmasını kapsayan tartışmalı yasayı yürürlükten kaldırmıştı.

Daha önce de Anayasa Mahkemesi, kamuya ait mülklerin işletme yetkisinin entiteye, mülkiyet hakkının ise Bosna Hersek devletine ait olduğuna hükmetmişti.???????