Bosna Hersek'te Srebrenitsalı Gençlerin Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Srebrenitsalı Gençlerin Anma Töreni Düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın doğusunda, Bosna Savaşı sırasında Sırp paramiliter birlik tarafından kurşuna dizilerek öldürülen 6 Boşnak gencin anma töreni düzenlendi. Törene, savaş mağdurları derneklerinin temsilcileri ve kurbanların yakınları katıldı. Katliamın 29. yılında düzenlenen törende, kurbanların yakınları adalet taleplerini dile getirdi ve anıt yapılması çağrısında bulundu. Kurbanların yakınları, Sırp Cumhuriyeti sınırları içinde anıt yapılmasına izin verilmediğini belirtti. Katliamın görüntüleri, o dönemde dünya basınında büyük tepki toplamıştı.

17.07.2024 15:43
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Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) "Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından kurşuna dizilerek katledilen Srebrenitsalı 6 Boşnak genç için anma töreni düzenlendi.

Başkent Saraybosna'nın doğusunda bulunan Trnovo'da 6 gencin öldürüldüğü ormanlık alanda, katliamın 29. yılında düzenlenen anma törenine, savaş mağdurları derneklerinin temsilcileriyle kurşuna dizilen gençlerin yakınları katıldı.

Katliamda öldürülen Juso Delic'in kardeşi Sevdalija Delic, kardeşinin kurşuna dizildiğinde 25 yaşında olduğunu ve onun hatırlanması için çabaladığını söyledi.

Acısını tarif etmeye kelimelerin yetmediğini belirten Delic, "Burada onları anmamız için hiçbir anıtın olmaması inanılmaz. Halk buraya geliyor, söyleyecek söz bulamıyorum, bu kadar dernek var ama basit bir tabela bile koyamadık gelip birileri fatiha okusun diye, hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

Kurbanlardan Azmir Alispahic'in kardeşi Suada Salkic de her yıl dönümünde acılarının arttığını, katliam videosunu izlediğinde hayatının en zor anlarından birini yaşadığını aktardı.

Salkic, kardeşinin 16 yaşında öldürüldüğünü kaydederek, "Nasıl yapabildiklerini anlamak mümkün değil, canavar onlar. Suçsuz, günahsız çocuklardı ama işte hayatları burada sona erdi. Bazıları hala soykırımı inkar ediyor ama kalbi, ruhu olan insanlar bunu inkar edemez." ifadelerini kullandı.

Sidik Salkic'in kız kardeşi Berizeta Pitarevic ise öldürülenler için bir anıt yapılması taleplerinin devam ettiğini söyleyerek "Her yıl buraya geliyoruz ama bir şey değişmiyor. Acı hala aynı, buraya gelirken her şeyin farkına varıyoruz, sanki hala buradalar, ben o videoyu görmedim, sadece bir parçasını gördüm, onu bağlı elleriyle gördüğümde tanıdım, hala bu genç ve masum insanlara nasıl böyle bir şey yapabildiklerini anlayamıyorum. Bunu kalbi ve ruhu olmayan canavarlar yaptı." diye konuştu.

Öte yandan kurbanların yakınları, bugün ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) sınırları içinde bulunan bölgede, kurbanlar için anıt yapılmasına izin verilmediğini aktarıyor.

Trnovo'da neler yaşandı?

"Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından Temmuz 1995'te Trnovo'ya getirilen ve burada yere yatırılarak kurşuna dizilen Srebrenitsalıların en genci 16, en yaşlısı ise 36 yaşındaydı.

Katliamın görüntüleri, o dönemde dünya basınına da yansımış ve büyük tepki toplamıştı.

Yaşanan vahşetin ardından Sırp birliğinin komutanı Slobodan Medic, 20 yıl, birliğin mensupları Pero Petrasevic 13 yıl, Aleksandar Medic 5 yıl hapis cezası almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te Srebrenitsalı Gençlerin Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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