Bosna Hersek'te Yeni Yüksek Temsilci İçin Süre Doluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bosna Hersek'te Yeni Yüksek Temsilci İçin Süre Doluyor

13.07.2026 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'te yeni yüksek temsilci belirlemek için PIC yarın toplanıyor, sonuç belirsiz.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan yüksek temsilcilik görevine gelmesi beklenen yeni ismin açıklanması için verilen süre yarın sona eriyor.

Eski Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in mayısta görevden ayrıldığını açıklaması üzerine, Bosna Hersek'teki uluslararası barış sürecini denetleyen Barış Uygulama Konseyi (PIC), yeni yüksek temsilcinin belirlenmesi amacıyla yarın yeniden toplanacak.

PIC üyelerinin yeni temsilciyi belirlemek üzere daha önce iki kez bir araya geldiği görüşmelerden sonuç çıkmasa da gözler yarınki oturuma çevrildi.

Bosna Hersek medyasında yarın yapılacak oturuma saatler kalmasına rağmen bir kez daha sonuç çıkmayabileceği, sürecin daha da uzayabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

PIC, daha önce yaptığı açıklamada, yeni yüksek temsilcinin belirlenememesi üzerine ABD'li Yüksek Temsilci Yardımcısı Louis Crishock'u "geçici" olarak göreve atamış, 14 Temmuz'a kadar yeni ismin açıklanacağını duyurmuştu.

Bu arada, ABD, İtalyan diplomat Antonio Zanardi Landi isminde ısrar ederken AB ülkelerinin Fransız diplomat Rene Troccaz'ı desteklemesi yeni ismin belirlenmesinin önünü tıkamış, ABD ile AB'nin Bosna Hersek'te yeni yüksek temsilci konusundaki ciddi görüş ayrılığı dikkati çekmişti.

Ulusal medyada PIC üyelerinin Zanardi veya Troccaz isminde anlaşamaması üzerine üçüncü bir adayın da söz konusu olabileceği belirtilmişti.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği nedir?

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisi, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Her yıl BM'ye Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor da sunan yüksek temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkarabiliyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Ankara, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te Yeni Yüksek Temsilci İçin Süre Doluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Lemina’nın kardeşi 1. Lig’e transfer oldu Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu

13:17
ABD’li şirket açıkladı Diyarbakır’da Türkiye’nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
ABD'li şirket açıkladı! Diyarbakır'da Türkiye'nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:55
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 13:28:14. #7.13#
SON DAKİKA: Bosna Hersek'te Yeni Yüksek Temsilci İçin Süre Doluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.