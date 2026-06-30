Bosna Hersek'te Yüksek Temsilci Belirlenemedi - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Yüksek Temsilci Belirlenemedi

30.06.2026 22:38
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Barış Uygulama Konseyi, Bosna Hersek'teki yeni yüksek temsilcinin seçiminde tıkanma yaşadı.

Bosna Hersek'teki uluslararası barış sürecini denetleyen Barış Uygulama Konseyinin (PIC), ülkedeki yeni yüksek temsilcilik görevine kimin geleceği konusundaki görüşmeleri bir kez daha sonuçsuz kaldı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisinin (OHR), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PIC Yönetim Kurulu üyelerinin yeni yüksek temsilcinin belirlenebilmesi için bir kez daha başkent Saraybosna'da bir araya geldiği belirtildi.

Bugünkü görüşmelerden de sonuç çıkmadığı aktarılan açıklamada, istifasını sunan Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in görev süresinin yarın sona erdiği, yeni temsilci belirlenene kadar Yüksek Temsilci Yardımcısı Louis Crishock'un "geçici" olarak göreve atandığı ifade edildi.

Açıklamada, PIC'in yeni yüksek temsilcinin en kısa sürede belirlenmesi için çalışmalarını devam ettirdiği ve yeni ismin 14 Temmuz'a kadar açıklanacağı kaydedildi.

Ulusal medya, ABD'nin İtalyan diplomat Antonio Zanardi Landi'yi desteklemesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de Fransız diplomat Rene Troccaz ismine yönelmesi sonucu Bosna Hersek'te yeni yüksek temsilcinin belirlenmesinde tıkanma yaşandığını belirtti.

PIC 3-4 Haziran'da Saraybosna'da düzenlenen toplantıda da yeni yüksek temsilcinin belirlenmesi konusunda uzlaşı sağlayamamıştı.

Schmidt ise kişisel sebepler dolayısıyla 11 Mayıs'ta görevinden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği nedir?

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisi (OHR), uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Her yıl Birleşmiş Milletlere (BM) Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor da sunan Yüksek Temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkartabiliyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te Yüksek Temsilci Belirlenemedi - Son Dakika

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