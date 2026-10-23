Botsvana Devlet Başkanı Boko 2029'da sıtmadan arındırılmış ülke hedefini açıkladı

Botsvana Devlet Başkanı Boko 2029'da sıtmadan arındırılmış ülke hedefini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Botsvana'da sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalıklarla mücadele amacıyla 28 üyeli ulusal konsey kuruldu. Devlet Başkanı Duma Boko, Gaborone yakınlarındaki Tlokweng'de yapılan ilk toplantıda 2029'a kadar sıtmadan arındırılmış ülke statüsü hedefini duyurdu.
GABORONE, 23 Ekim (Xinhua) -- Botsvana'nın başkenti Gaborone yakınlarındaki Tlokweng'de 28 üyeli Botsvana Sıtma ve İhmal Edilmiş Tropikal Hastalıkları Sona Erdirme Konseyi'nin ilk toplantısında konuşan Botsvana Devlet Başkanı Duma Boko, 22 Ekim 2026.
Botsvana, perşembe günü sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalıklarla mücadele amacıyla ulusal bir konsey kurdu.
Devlet Başkanı Duma Boko, 2029 yılına kadar sıtmadan arındırılmış ülke statüsü kazanmayı hedeflediklerini söyledi. (Fotoğraf: Tshekiso Tebalo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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