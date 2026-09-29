Botsvana ile Mozambik, 51 yıllık ilişkileri İkili Ulusal Komisyon ile güçlendirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Botsvana ile Mozambik, 51 yıllık ilişkileri İkili Ulusal Komisyon ile güçlendirecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo'nun Botsvana ziyaretinde Devlet Başkanı Duma Boko ile görüşmesinin ardından 51 yıllık ilişkiler için İkili Ulusal Komisyon kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı. İki ülke sağlık, turizm ve çifte vergilendirmede mutabakat zaptı imzaladı.

CAPE Botsvana ile Mozambik arasında ilişkilerin daha üst düzeyde yürütülmesi amacıyla İkili Ulusal Komisyon kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Botsvana'da Devlet Başkanı Duma Boko ile bir araya geldi.

Botsvana hükümetinden yapılan açıklamaya göre Chapo ile Boko, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları ele aldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen törende, iki ülke arasındaki 51 yıllık diplomatik ilişkilerin daha üst düzeyde yürütülmesi amacıyla İkili Ulusal Komisyon kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Çeşitli alanlarda mutabakat zaptları imzalandı

Taraflar ayrıca, sağlık, hükümlülerin nakli, ceza ve infaz hizmetleri, çifte vergilendirmenin önlenmesi, turizm, bilim, teknoloji ve inovasyon ile sanat ve kültür alanlarında mutabakat zaptları imzaladı.

Boko, törende yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, tarım ve hayvancılığın yanı sıra enerji, ulaştırma, lojistik, turizm, savunma, güvenlik ve madencilik alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Mozambik'in hidroelektrik enerji kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarına dikkati çeken Boko, Botsvana'nın bu alanda Mozambik ile işbirliğini geliştirmek istediğini kaydetti.

Boko ayrıca, Mozambik'in genişlettiği Matola Limanı ve buradaki yakıt depolama altyapısının bölgesel akaryakıt ithalatı açısından taşıdığı öneme işaret etti.

İkili ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirme hedefi

Chapo ise Botsvana'nın Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde terörle mücadele kapsamında Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Mozambik Misyonuna verdiği destek için teşekkür etti.

Botsvana'nın kamu yönetiminin dijitalleştirilmesi alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirten Chapo, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Chapo, ziyaret kapsamında düzenlenen Botsvana-Mozambik İş Forumu'na da katıldı.

SADC verilerine göre, 2024'te Botsvana ile Mozambik arasındaki toplam mal ticareti yaklaşık 22,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

İki ülke arasındaki ticarette özellikle enerji sektörü öne çıkarken, Mozambik'in Botsvana'ya ihracatının büyük bölümünü yakıt ve petrol ürünleri oluşturuyor.

Kaynak: AA
Dış PolitikaDiplomasiMozambikBotswanaPolitikaEkonomiTurizmGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi’nin talimatıyla silah sahiplerine çocuk güvenliği SMS’i gönderildi Bakan Çiftçi'nin talimatıyla silah sahiplerine çocuk güvenliği SMS'i gönderildi
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Sömürü düzenine “Dur“ diyen lider Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi Sömürü düzenine "Dur" diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Barcelona’da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık
Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım
20:30
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un cezası belli oldu
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un cezası belli oldu
19:54
Bizim Çocuklar’a bir kötü haber daha
Bizim Çocuklar'a bir kötü haber daha
19:50
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
19:43
Galatasaray’ın yeni yıldızını duyurdular 6 aylığına kiralanacak
Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak
19:11
Bahçeli’den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 20:55:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Botsvana ile Mozambik, 51 yıllık ilişkileri İkili Ulusal Komisyon ile güçlendirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei