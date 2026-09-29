Botsvana ile Mozambik, 51 yıllık ilişkileri İkili Ulusal Komisyon ile güçlendirecek

CAPE Botsvana ile Mozambik arasında ilişkilerin daha üst düzeyde yürütülmesi amacıyla İkili Ulusal Komisyon kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Botsvana'da Devlet Başkanı Duma Boko ile bir araya geldi.

Botsvana hükümetinden yapılan açıklamaya göre Chapo ile Boko, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları ele aldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen törende, iki ülke arasındaki 51 yıllık diplomatik ilişkilerin daha üst düzeyde yürütülmesi amacıyla İkili Ulusal Komisyon kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Çeşitli alanlarda mutabakat zaptları imzalandı

Taraflar ayrıca, sağlık, hükümlülerin nakli, ceza ve infaz hizmetleri, çifte vergilendirmenin önlenmesi, turizm, bilim, teknoloji ve inovasyon ile sanat ve kültür alanlarında mutabakat zaptları imzaladı.

Boko, törende yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, tarım ve hayvancılığın yanı sıra enerji, ulaştırma, lojistik, turizm, savunma, güvenlik ve madencilik alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Mozambik'in hidroelektrik enerji kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarına dikkati çeken Boko, Botsvana'nın bu alanda Mozambik ile işbirliğini geliştirmek istediğini kaydetti.

Boko ayrıca, Mozambik'in genişlettiği Matola Limanı ve buradaki yakıt depolama altyapısının bölgesel akaryakıt ithalatı açısından taşıdığı öneme işaret etti.

İkili ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirme hedefi

Chapo ise Botsvana'nın Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde terörle mücadele kapsamında Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Mozambik Misyonuna verdiği destek için teşekkür etti.

Botsvana'nın kamu yönetiminin dijitalleştirilmesi alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirten Chapo, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Chapo, ziyaret kapsamında düzenlenen Botsvana-Mozambik İş Forumu'na da katıldı.

SADC verilerine göre, 2024'te Botsvana ile Mozambik arasındaki toplam mal ticareti yaklaşık 22,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

İki ülke arasındaki ticarette özellikle enerji sektörü öne çıkarken, Mozambik'in Botsvana'ya ihracatının büyük bölümünü yakıt ve petrol ürünleri oluşturuyor.