Boyabat'ta Geleneksel Yağmur ve Bereket Duası Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Boyabat'ta Geleneksel Yağmur ve Bereket Duası Etkinliği

Boyabat\'ta Geleneksel Yağmur ve Bereket Duası Etkinliği

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen geleneksel yağmur ve bereket duası etkinliğinde katılımcılara yemek ikram edildi. Şıhlı köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, köy konağı bahçesinde pişirilen keşkek, et yemeği ve pilav misafirlere sunuldu. Yemek ikramı sırasında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Köy muhtarı, geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını ve diğer köylerde de benzer etkinliklerin olduğunu belirtti.

26.05.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen geleneksel yağmur ve bereket duası etkinliğinde katılımcılara yemek ikram edildi.

İlçeye bağlı Şıhlı köyünde muhtarlık tarafından düzenlenen geleneksel yağmur ve bereket duası kapsamında ilçe merkezinden ve çevre köylerden gelen vatandaşlar, öğle namazı çıkışında köy camisi ve köy konağı bahçesinde toplandılar.

Misafirlere köy konağı bahçesinde usta aşçıların büyük kazanlar ve tavalarda pişirdikleri keşkek, et yemeği ve pilav ikaram edildi.

Yemek ikramında din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Köy muhtarı Yılmaz Coşkun, AA muhabirine, geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Coşkun, "Bugün ilçemize bağlı altı ayrı köyde de burada olduğu gibi yağmur duası ve yemek ikramları olduğunu biliyoruz. Bizde olduğu gibi o köylerdeki duaları da Allah kabul etsin. Yüce Yaradan'ımızdan tüm üreticilerimize bol, bereketli ürünler vermesini, kazadan, beladan, doludan, selden korumasını diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Boyabat, Sinop, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boyabat'ta Geleneksel Yağmur ve Bereket Duası Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
13:46 Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
16:18 Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman’da yapıldı Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:40 Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor Süper Lig’de kader gecesi Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor! Süper Lig'de kader gecesi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
13:15 Trump’tan kripto para devrimi: ABD bu alanda öncü olmalı Trump'tan kripto para devrimi: ABD bu alanda öncü olmalı
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 17:05:54. #1.13#
SON DAKİKA: Boyabat'ta Geleneksel Yağmur ve Bereket Duası Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement