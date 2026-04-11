Boyabat\'ta Otomobil Devrildi, İki Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.A. (33) idaresindeki 41 L 4603 plakalı otomobil Salar Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.
Kazada sürücü ve beraberindeki A.A. (35) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
