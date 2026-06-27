Boyabat'ta Yeni Su Kaynağı Bulundu - Son Dakika
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Boyabat'ta Yeni Su Kaynağı Bulundu

Boyabat\'ta Yeni Su Kaynağı Bulundu
27.06.2026 10:59
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Boyabat'ta su sorunu için yeni kuyu suyu ana şebekeye entegre ediliyor, yaz aylarında kesinti olmayacak.

Sinop'un Boyabat ilçesinde su sorununa çözüm amacıyla yeni açılan kuyu suyunun ana şebekeye entegre edilmesi için çalışma yürütülüyor.

Boyabat Belediyesi ve DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerince Bağlar mevkisinde gerçekleştirilen sondaj çalışması sonucunda 40 metre derinlikte saniyede yaklaşık 50 litre debiye sahip su kaynağı bulundu.

Buradaki suyun 2 bin 800 metre uzaklıktaki Kalebağı mevkisinde yer alan ana şebekeye bağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı açıklamada, ilçenin en önemli sorunlarından su probleminin çözümü için önemli bir adım attıklarını belirtti.

Belediye ve DSİ ekiplerinin ortak çalışması sonucunda ulaşılan yeni su kaynağını ana şebekeye kazandırmak için entegre çalışmalarına başladıklarını anlatan Kara, "İnşallah bu yaz mevsiminde hemşehrilerimizi susuz bırakmayacağız. Amacımız vatandaşlarımıza kesintisiz, sağlıklı ve sürdürülebilir su hizmeti sunmaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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