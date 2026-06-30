Bozay, Hollandalı Yetkiliyi Kabul Etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Hollanda Dışişleri Bakanlığı İstikrar, İnsani İşler ve Arabuluculuk Genel Müdürü Nathalie Olijslager-Jaarsma'yı kabul etti.
Bakanlık, NSosyal medya hesabından kabule ilişkin paylaşım yaptı.
Bozay, ilk kez düzenlenen Türkiye-Hollanda Arabuluculuk İstişareleri kapsamında Ankara'yı ziyaret eden Olijslager-Jaarsma'yı kabul etti.
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