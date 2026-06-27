Bozayı Tünelden Düşerek Çaya Düştü

KARABÜK'te Cildikısık Tüneli'ne giren bozayıya otomobil çarptı. Çağırılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu iğne ile sakinleştirmeye çalıştığı bozayı kaçarken yaklaşık 10 metre yükseklikten çaya düştü.

Kaza, gece saatlerinde Karabük-Ankara kara yolu üzerindeki Cildikısık Tüneli'nde meydana geldi. Nurettin K. yönetimindeki 48 AG 818 plakalı otomobil, tünele giren bozayıya çarptı. Kazanın ardından yaralanan ayı için bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uyuşturucu ile sakinleştirmek istediği bozayı kaçtı. Bu sırada ayı yaklaşık 10 metre yükseklikten tünelin dışında bulunan Eskipazar Çayı'na düştü. Ekipler, gece ellerinde fenerlerle suya düşen bozayıyı aradı.