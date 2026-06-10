Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Bozbey Hakkındaki İddianameyi Tamamladı - Son Dakika
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Bozbey Hakkındaki İddianameyi Tamamladı

10.06.2026 13:06  Güncelleme: 13:47
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i 'örgüt lideri' olarak tanımladı. İddianamede Bozbey ve eski başkan yardımcısı Turgay Erdem hakkında rüşvet, imar kirliliği ve kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suçlarından ceza istendi. 63 sanıklı iddianame Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

(ANKARA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i "örgüt lideri" olarak tanımladı. İddianamede, Bozbey hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet alma", "imar kirliliğine neden olma" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından cezalandırılması istendi. İddianame, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ile rüşvet alma" suçundan tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 sanık hakkında iddianame hazırladı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 862 sayfalık iddianamede, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile dönemin Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem "örgüt lideri" olarak tanımlandı. Bozbey ve Erdem "liderliğinde" faaliyet gösteren iki ayrı "suç örgütünün" yapısı ve işleyişine yer verildi.

İddianamenin "şüpheli bazlı hukuki" nitelendirmelerinde, Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem hakkında şu tespitler yapıldı:

"Şüpheli Mustafa Bozbey'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu'; olay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 kapsamında müteahhit firma sahibi olan şüphelilerden usulsüz emsal artışı ve usulsüz yapı kullanım izinleri karşılığında 'rüşvet' aldığı (gayrimenkul ve nakit para), olay 8 kapsamında ise şüpheli Emin Adanur'a alınan rüşvet karşılığında NİLBEL isimli kamu iştirak şirketi üzerinden usule aykırı olarak Eker Kafe isimli iş yerinin kiralandığı ve dosyamız arasına alınan bilirkişi raporunda da kamu zararının ve usulsüzlüğün tespit edildiği; bu eylemlerin gerçekleştirilmesinde diğer örgüt üyesi şüphelileri emir ve talimatlarıyla yönlendirdiği, ayrıca olay 5, 15, 20, 21, 23 ve 29 kapsamında 'imar kirliliğine neden olmak' suçunu işlediği, bununla birlikte İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin 14 Ekim 2025 tarihli tevdi raporu içeriğinde belirtildiği üzere, şüpheli örgüt lideri Mustafa Bozbey'in 2009 yılından itibaren mevzuata aykırı olarak 'Koordinatör Başkan Yardımcısı' unvanı ihdas etmek suretiyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerince bizzat kullanılması gereken ve devredilmesi mümkün olmayan yetkileri yetki tecavüzü suretiyle dönemin Belediye Başkan Yardımcısı şüpheli Turgay Erdem de toplayarak üzerine atılı 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçunu da işlediği belirtilmiştir."

Şüpheli Turgay Erdem'in, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu ve yönettiği'; olay 1–62 (olay 8 hariç) kapsamında müteahhit firma sahibi olan şüphelilerden usulsüz emsal artışı ve usulsüz yapı kullanım izinleri karşılığında rüşvet aldığı (çek, nakit para ve gayrimenkul), bu eylemlerin gerçekleştirilmesinde diğer örgüt üyesi şüphelileri emir ve talimatlarıyla yönlendirdiği, olay 8 kapsamında gerçekleştirilen eylemde örgüt yöneticisi olarak 5237 sayılı TCK'nın 220/5. maddesi uyarınca sorumluluğunun bulunduğu; ayrıca olay 5, 15, 20, 21, 23, 29 ve 31–62 arasındaki olaylar kapsamında 'imar kirliliğine neden olmak' suçunu işlediği, bununla birlikte İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin 14 Ekim 2025 tarihli tevdi raporu içeriğinde belirtildiği üzere, şüpheli örgüt lideri Mustafa Bozbey'in 2009 yılından itibaren mevzuata aykırı olarak 'Koordinatör Başkan Yardımcısı' unvanı ihdas etmek suretiyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerince bizzat kullanılması gereken ve devredilmesi mümkün olmayan yetkileri yetki tecavüzü suretiyle dönemin Belediye Başkan Yardımcısı şüpheli Turgay Erdem de topladığı; bu bağlamda şüpheli Turgay Erdem'in üzerine atılı 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçunu da ayrıca işlediği tespit edilmiştir."

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Bozbey, Yerel Yönetim, Turgay Erdem, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Bursa, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Bozbey Hakkındaki İddianameyi Tamamladı - Son Dakika

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