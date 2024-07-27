Bozcaada Belediyesine Çevre Kirliliği Nedeniyle İdari Para Cezası - Son Dakika
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Bozcaada Belediyesine Çevre Kirliliği Nedeniyle İdari Para Cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bozcaada Belediyesine çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandığını ve adli süreç başlatıldığını duyurdu. Belediyenin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliği sonucu denize atık suların deşarj edildiği tespit edilmiş ve duruma müdahale edilerek atık su deşarjı tamamen durdurulmuştur.

27.07.2024 23:51
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandığını ve adli süreç başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bozcaada Belediyesinin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespiti sonrası İl Müdürlüğü ekiplerimiz, duruma müdahale etmiş ve denize atık su deşarjı tamamen durdurulmuştur. Çevre kirliliğine neden olan Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulanmış ve adli süreç başlatılmıştır."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Bozcaada, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozcaada Belediyesine Çevre Kirliliği Nedeniyle İdari Para Cezası - Son Dakika

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