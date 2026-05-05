Bozdoğan\'da Suç Örgütü Operasyonu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığınca, şantaj yaparak para istedikleri ve bu amaçla suç örgütü kurdukları öne sürülen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i "tehdit", "şantaj" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklandı.
Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
