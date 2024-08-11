Bozkırı badem bahçesine dönüştürdü - Son Dakika
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Bozkırı badem bahçesine dönüştürdü

Yozgat'ta yaşayan bir üretici, hububat ekili arazisini badem bahçesine dönüştürerek ilk ürünlerini elde etmeye hazırlanıyor.

11.08.2024 14:57
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Bozkırı badem bahçesine dönüştürdü

YOZGAT - Yozgat'ta yaşayan 36 yaşındaki üretici Fatih Mermertaş, hububat ekili 15 dönümlük kıraç arazisini badem bahçesine dönüştürdü. 4 yıl önce kurduğu badem bahçesinden bu yıl ilk ürünlerini elde edecek olan Mermertaş, 2 ila 3 ton arasında verim bekliyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Taşpınar köyünde 15 dönümlük hububat ekili kıraç tarlasını meyve bahçesine dönüştürme kararı aldı. 2020 yılının bahar aylarında tarlasına elektrik çektirip sondaj vurduran Mermertaş, hububat ekili alana 850 badem fidesi, 150'ye yakın da çeşitli meyve fidesi dikti. Bozkırı meyve bahçesine dönüştüren Mermertaş, 4 yılın sonunda ilk ürünlerini alacak. Mermertaş, 15 dönüm alandan yaklaşık 2 ila 3 ton arasında badem ve meyve bekliyor.

Ürünlerinin satışında herhangi bir pazar sorunu yaşamayacağını belirten Mermertaş, "Yaklaşık 15 bin metrekare alanda 850 tane badem ağacı var. 2020 yılının bahar aylarında bu bademleri diktik. Bu sene ilk verimi verecek. Şu an yaklaşık 2-3 ton arasında verim bekliyorum. Ürün çıktığı sürece bademde pazar sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum." dedi.

Hububat ekili tarlasını meyve bahçesine çevirdiğini de söyleyen Mermertaş, "Burası sadece hububat ekili alandı, buğday ekiyorduk, sulak alan değildi. Köyden 500 metre ileride elektrik çektirip sondaj vurdurarak burayı komple meyveliğe çevirdim. Dediğim gibi 850 tane badem ağacı 150'de çeşitli meyvelerden oluşan ağacım var. 15 bin dönüm alanda yaklaşık bin tane meyve ağacım var burada. Kıraç araziyi meyve bahçesine çevirdim. Şu an da bol meyve var, bir yerden meyve almıyorum, burada daha lezzetli. Bademin geliri daha yüksek 15 dönüm alandan 2-3 ton arası verim alırsam, hububattan daha yüksek gelir elde edeceğim." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozkırı badem bahçesine dönüştürdü - Son Dakika

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