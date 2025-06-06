Bozüyük Belediye Başkanı Canlı Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

(BİLECİK)- Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye mezbahasında kurulan canlı hayvan pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Hayvan pazarını gezen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, esnafa hayırlı iş, bereketli ve bol kazanç diledi. Pazar esnafıyla sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, pazarın durumu ve fiyatlarla ilgili bilgi aldı. Kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla da görüşen Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlara ibadetlerinin kabul olması dileklerini iletti.

Başkan Bakkalcıoğlu, tüm hemşehrilerine güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.