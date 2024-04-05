Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mazbatasını alarak yeni dönemde görevine başladı.
Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ile CHP'den İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisine seçilen üyeler, Bozüyük Adliyesi'ne gelerek, İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Nevin Meriç Ünlü'den aldı.
Başkanlık makamında tebrikleri kabul eden Bakkalcıoğlu, "Yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde belediyemizin ön kapısından hep beraber bir giriş yapalım istedik. İnşallah çok güzel bir 5 yıl yaşayalım." dedi.
Son Dakika › Güncel › Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu göreve başladı - Son Dakika
Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan Havva Özen, kabir ziyaretine giderken üç çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Köpeklerin sahibi gözaltına alındı. Ölen kadının oğlu, köydeki çobanların uyarılara rağmen tedbir almadığını belirterek yetkililerden gereken önlemlerin alınmasını istedi.
Kdz. Ereğli'de itfaiye ekipleri, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde ilçedeki özel kurumlarda eğitim gören özel bireyleri ağırladı. Özel çocuklar, bir de yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürlüğü, özel bireyleri itfaiyeci olarak ağırlayarak, çalışmaları hakkında sunum yaptı ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Günün sonunda ise özel itfaiyecilere mantı ikramında bulunuldu.
AK Parti'den Rize'nin Çamlıhemşin Belediye Başkanı seçilen Ömer Altun, görevi AK Partili Osman Haşimoğlu'dan devraldı. Altun, belediye binasında düzenlenen törende, emeklerinden dolayı Osman Haşimoğlu'na teşekkür etti.
Elazığ'da 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mazbatasını aldı. Şerifoğulları, seçim sonuçlarının demokrasi zaferi olduğunu belirterek, şehre yapacakları hizmetlerin gururuyla çalışacaklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?