Bozüyük Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Bayram Paketi Desteği

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi'nin sosyal yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hazırladığı bayram paketleri dağıtıldı. Dağıtım ekibine katılan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Dini bayramlarımız öncesinde bu ailelere bir de bayram ikramiyesi ücreti yatırmaktayız. Bu ücretle beraber ayrıca bu ailelerin Ramazan Bayramı'nı ağız tadıyla geçirebilecekleri ve ona katkı verecekleri hediye paketini de onlara veriyoruz" dedi.

Bozüyük Belediyesi tarafından sosyal yardım çalışmaları kapsamında hazırlanan bayram paketleri dağıtıldı. İhtiyaç sahibi ailelere, içerisinde et ve sucuk ile bayram için şeker ve çikolata bulunan bayram paketleri Ramazan Bayramı öncesinde Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde teslim edildi. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince yapılan bayram paketlerinin dağıtımına katılan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, dağıtım ekibine iyi çalışmalar diledi. Bayram paketini almaya gelen vatandaşlarla görüşen ve ihtiyaç sahibi tüm hemşehrilerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Bakkalcıoğlu, herkese hayırlı bayramlar diledi.

"Bugün itibarıyla bayram ikramiyesi ve bu katkıları dağıttık"

Bakkalcıoğlu, bayram paketleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi belediyemizin ihtiyaç sahibi aileler için çıkardığı bir Cansuyu Kartı projesi var. İhtiyaç sahibi ailenin kadınına ait banka hesabına belediyece belirlenen 1 aylık katkının, desteğin o bankaya yatırıldığı bir uygulamamız var. Biz bu uygulamayı zaman içerisinde eski kömür dağıtımının yerine geçecek kış desteği ile de yılın 5 ayı ek ücret olarak desteği yatırmaya devam ettik. Ayrıca dini bayramlarımız öncesinde bu ailelere bir bayram ikramiyesi ücretini de yatırmaktayız. Bu ücretle beraber ayrıca bu ailelerin Ramazan Bayramı'nı ağız tadıyla geçirebilecekleri ve ona katkı verecekleri hediye paketini de onlara veriyoruz. İşte bugün itibariyle bayram ikramiyesi ve bu katkıları dağıttık. İçinde et, sucuk, şeker ve çikolatanın olduğu bir paketle güzel bir bayram geçirmelerini dilerim. Ramazan Bayramı'nın size, ülkemize, mutluluk, huzur, barış dolu ve umut dolu bir gelecek getirmesini dilerim" dedi.