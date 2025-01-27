Bozüyük'te Akaryakıt İstasyonlarına Yangın Denetimi - Son Dakika
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Bozüyük'te Akaryakıt İstasyonlarına Yangın Denetimi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ilçe sınırlarındaki akaryakıt istasyonlarının yangına karşı alınan önlemlerini denetlemeye başladı. Ekipler, istasyonların güvenlik önlemlerini gözden geçirirken, çalışanları da olası yangın durumunda bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık veriyor.

27.01.2025 17:08  Güncelleme: 22:11
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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde yer alan ve yüksek tehlikeli iş yeri sınıfına giren akaryakıt istasyonlarını yangına karşı alınan önlemler konusunda denetlemeye başladı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki benzin istasyonlarında incelemelerde bulunuyor. İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince periyodik aralıklarla yapılan denetimlerde; alınan tedbirlerin, güncel ve aktif olup olmadığı, kullanılan ekipmanların bakım ve ölçümlerinin yapılıp yapılmadığı, herhangi bir yangında enerji kesme butonlarının olup olmadığı kontrol ediliyor. Birinci önceliklerinin insan sağlığı ve güvenliği olduğunu belirten yetkililer, istasyon çalışanlarının olası bir yangın durumunda yapması gerekenler konusunda bilgilendirilmesinin önemini vurguladı. Vatandaşların ve akaryakıt istasyonu çalışanlarının, güvenliği için son derece önemli olan bu denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük'te Akaryakıt İstasyonlarına Yangın Denetimi - Son Dakika

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