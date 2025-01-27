Bozüyük'te Akaryakıt İstasyonlarına Yangın Denetimi

Güncel

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde yer alan ve yüksek tehlikeli iş yeri sınıfına giren akaryakıt istasyonlarını yangına karşı alınan önlemler konusunda denetlemeye başladı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki benzin istasyonlarında incelemelerde bulunuyor. İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince periyodik aralıklarla yapılan denetimlerde; alınan tedbirlerin, güncel ve aktif olup olmadığı, kullanılan ekipmanların bakım ve ölçümlerinin yapılıp yapılmadığı, herhangi bir yangında enerji kesme butonlarının olup olmadığı kontrol ediliyor. Birinci önceliklerinin insan sağlığı ve güvenliği olduğunu belirten yetkililer, istasyon çalışanlarının olası bir yangın durumunda yapması gerekenler konusunda bilgilendirilmesinin önemini vurguladı. Vatandaşların ve akaryakıt istasyonu çalışanlarının, güvenliği için son derece önemli olan bu denetimlerin devam edeceği öğrenildi.