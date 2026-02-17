Bozüyük Belediyesi, Çarşı Mahalle Semt Salonu'nun Temelini Attı - Son Dakika
Bozüyük Belediyesi, Çarşı Mahalle Semt Salonu'nun Temelini Attı

17.02.2026 16:25  Güncelleme: 17:39
Bozüyük Belediyesi tarafından projelendirilen Çarşı Mahalle Semt Salonu'nun temeli, düzenlenen törenle atıldı. Tesis, 525 metrekare alanda, düğün ve diğer etkinlikler için kullanılacak.

(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi tarafından Çarşı Mahallesi'nde projelendirilen Çarşı Mahalle Semt Salonu'nun temeli düzenlenen törenle atıldı. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Tesisimiz 525 metrekare bir alana oturmakta, 300 kişiyle her türlü düğün, mevlüt, nişan törenlerinin yapılacağı bir 270 metrekare net bir alan" dedi.

Bozüyük Belediyesi, Çarşı Mahalle Semt Salonu Projesi için temel atma töreni düzenledi. Törene Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakalcıoğlu'nun yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Bakkalcıoğlu, tesisin teknik özelliklerine ilişkin bilgi verdi. Proje alanında zemin sıvılaşması bulunduğunu belirten Bakkalcıoğlu, bu nedenle 13 metre derinliğe kadar uzanan 173 adet jet grout kazık uygulandığını ve yapının bu zemin güçlendirmesi üzerine inşa edileceğini dile getirdi.

Bakkalcıoğlu, şunları söyledi:

"Tesisimiz memleketimize, ilçemize hayırlı olsun"

"Bu gördüğünüz yerde zemin sıvılaşması var. Bu zemin sıvılaşması buradan itibaren bütün Bozüyük'ün güney bölgesini kaplıyor. Burada 13 metre derinliğe kadar uzanan adına 'jet grout' dediğimiz 60 santimetre çapında 173 tane kazık var. Şimdi bugün o kazıkların üstüne bu tesisimizin temelini atacağız. Tesisimiz öyle çok katlı değil geniş, yaygın tek katlı bir yapıda ama bunlar gerekiyor. Tesisimiz 525 metrekare bir alana oturmakta, 300 kişiyle her türlü düğün, mevlüt, nişan törenlerinin yapılacağı bir 270 metrekare net bir alan. Ayrıca mutfağıyla, gelin odasıyla ve diğer ihtiyaç alanları ile birlikte 200 metrekarelik bir ihtiyaç karşılama alanı, eklentiler ve bağımsız bir bölümde de bir çocuk oyun alanımız var, 50 metrekare. Bu çocuk oyun alanını şöyle düşündük; hem etkinlik sırasında da kullanılabilir ama esas bu bölgeden, bu mahalleden alışverişe gidecek, çocuğunu bırakacağı yer olmayan bir annenin çocuğunu bırakacağı, birkaç saatliğine bırakabileceği bir çocuk oyun alanından oluşan toplam 525 metrekare alanındaki bu alanın temelini atacağız. Çarşı Mahallelilere, Fabrika Mahallellilere, Saksağan Derelilere, Sarı Topraklılara bir ilanımızı tekrarlamak istiyorum. Cumhuriyet İlkokulu'ndan buraya kadar olan Saksağan Dereye kadar olan bölgede 230 dönümün imar planı askıda. Hemşehrilerimiz her an İmar Müdürlüğü'ne ve belli günlerde Metristepe Kültür Merkezi'nde bilgilendirmeye de gelebilirler. Yaz aylarında bu tesisinin açılışını böyle bir salı gününde hemşehrilerimizin bayram öncesinde ihtiyaç gördüğü bir günde değil daha güzel bir günde hep birlikte yaparız. Tesisimiz memleketimize, ilçemize hayırlı olsun."

Bakkalcıoğlu'nun konuşmasının ardından butona basılarak temel atıldı.

Çarşı Mahalle, Atatürk Caddesi No: 111'de hizmet verecek.

Kaynak: ANKA

