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(BİLECİK) - Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

Bozüyük'te Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılmak isteyenler, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Şeyh Şamil Parkı önünde toplanmaya başladı. Burada katılımcılara Bozüyük Belediyesi tarafından bayrak dağıtıldı. Parkın önünden başlayan etkinlikte Bozüyüklüler İsmet İnönü Caddesi üzerinden marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Caddede bulunan vatandaşların da katılım sağladığı yürüyüş kortejine, evlerinin pencerelerinde ve iş yerlerinde bulunan vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti. Bozüyüklülerin büyük bir coşkuyla eşlik ettiği yürüyüş etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Etkinliğe Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin devamında Halk Oyunları folklor gösterisi sahnelendi. Folklor gösterisinin ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. "Cumhuriyet Yürüyüşü" hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.