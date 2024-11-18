Bozüyük’te Emlak Vergisi İkinci Taksit Ödeme Süresi 30 Kasım’a Kadar - Son Dakika
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Bozüyük’te Emlak Vergisi İkinci Taksit Ödeme Süresi 30 Kasım’a Kadar

Bozüyük’te Emlak Vergisi İkinci Taksit Ödeme Süresi 30 Kasım’a Kadar

Bozüyük Belediyesi, 2024 yılı Emlak Vergileri ve Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi ikinci taksit ödeme süresinin 30 Kasım 2024 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Ödemeler belediye vezneleri aracılığıyla veya e-belediye sistemi üzerinden yapılabilecek.

18.11.2024 16:56  Güncelleme: 17:12
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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Emlak Vergileri ve Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi ikinci taksit ödeme süresinin 30 Kasım 2024 Cumartesi günü sona ereceği hatırlatıldı.

Bozüyük'te, Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi 2024 yılı ikinci taksit ödemeleri için son gün 30 Kasım Cumartesi günü olacak. Ödemeler, hizmet binasındaki belediye veznesine, Kapalı Pazar veznesine ve Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi'nde bulunan vezneye yapılabilecek.

Mükellefler ödemelerini e-belediye.bozuyuk.bel.tr adresi üzerinden de gerçekleştirebilecek.

Kaynak: ANKA

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