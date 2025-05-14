Bozüyük'te Engelliler Haftası'na Özel Etkinlikler

(BİLECİK) - Bozüyük'te 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde, Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Okulu ile Bozüyük Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen Engelliler Haftası programı yoğun ilgi gördü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Okul Müdürü Faruk Aydın, Engelliler Haftası'nın engellilerin sorunlarına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak açısından önemli olduğunu vurguladı. Ardından öğrenciler, hazırladıkları gösterileri büyük bir heyecanla sahneledi.

Programa, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Engelliler Haftası kapsamında Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği tarafından temsili askerlik yapacak iki engelli genç için kına eğlencesi düzenlendi. Program, şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başladı. Mevlit okunup dualar edilirken, misafirlere yemek ikramı yapıldı. Dernek Başkanı Nursel Topal dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Protokol konuşmalarının ardından kına yakıldı, davetliler müzik eşliğinde eğlendi.

Bozüyük Belediyesi Yeni Mahalle Konağı'nda yapılan ve engelli gençlerin askerlik heyecanını yaşadığı programa ilçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu, Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İl Genel Meclis Üyeleri, Engelliler Derneği üyeleri ve aileleri katıldı.