Bozüyük'te İlköğretim Haftası Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Bozüyük'te İlköğretim Haftası Törenle Kutlandı

Bozüyük\'te İlköğretim Haftası Törenle Kutlandı

Bozüyük'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen İlköğretim Haftası töreninde öğrenciler oratoryo sunumu yaparken, halk oyunları gösterileri sergilendi. Törende protokol üyeleri öğrencilere ödüller verdi.

18.09.2024 09:31  Güncelleme: 09:33
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(BİLECİK)- Bozüyük'te İlköğretim Haftası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Kutlama kapsamında çocuklar oratoryo sunumu yaptı, halk oyunları gösterileri sahneledi.

Bozüyük'te İlköğretim Haftası törenle kutlandı. Törene, ilçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tevfik Özek, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler ile öğrenci velileri katıldı.

Başkan Bakkalcıoğlu öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi. Törende ilk olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirilerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek, "İlçemizde 75 eğitim kurumu 14 bin 361 öğrencimiz, bin 132 öğretmenimiz, eğitim çalışanımız ve binlerce velimizle çok büyük bir aileyiz. Yeni eğitim yılının bu büyük ailemize hayırlı olmasını, güzellikler getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Törende öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, oratoryo sunumu yapıldı ve halk oyunları gösterileri sahnelendi. İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi. Tören, tüm katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük'te İlköğretim Haftası Törenle Kutlandı - Son Dakika

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