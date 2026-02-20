Bozüyük'te İlk İftar Programı Belediye Yeni Düğün Salonu'nda Gerçekleşti

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi tarafından ramazan ayının ilk iftar programı Belediye Yeni Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. İftar öncesi vatandaşlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ramazan ayının huzur, sağlık ve birlik getirmesi temennisinde bulundu.

Bozüyük Belediyesi, ilk iftar programını Yeni Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu'nun yanı sıra belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Mustafa Arda ve ilçe yönetimi ile çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesi salona gelen Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşları selamladı ve ramazan ayının huzur, sağlık ve birlik getirmesi temennisinde bulundu.

İftar programının ramazan ayı boyunca Belediye Yeni Düğün Salonu'nda devam edeceği bildirildi.