Bozüyük'te İlk İftar Programı Belediye Yeni Düğün Salonu'nda Gerçekleşti

20.02.2026 09:57  Güncelleme: 11:01
Bozüyük Belediyesi, ramazan ayının ilk iftar programını Yeni Düğün Salonu'nda vatandaşların yoğun katılımıyla düzenledi. Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, ramazan ayının huzur ve sağlık getirmesi dileğinde bulundu.

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi tarafından ramazan ayının ilk iftar programı Belediye Yeni Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. İftar öncesi vatandaşlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ramazan ayının huzur, sağlık ve birlik getirmesi temennisinde bulundu.

Bozüyük Belediyesi, ilk iftar programını Yeni Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu'nun yanı sıra belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Mustafa Arda ve ilçe yönetimi ile çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesi salona gelen Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşları selamladı ve ramazan ayının huzur, sağlık ve birlik getirmesi temennisinde bulundu.

İftar programının ramazan ayı boyunca Belediye Yeni Düğün Salonu'nda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Bozüyük Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, İftar, Son Dakika

