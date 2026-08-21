Bozüyük'te Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Tır sürücüsü alkollü.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
M.K. (51) yönetimindeki 34 ZFP 62 plakalı tır, Eskişehir-Bozüyük kara yolunun Dübekli mevkisinde, B.N. (45) idaresindeki 81 ACU 883 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan K.Y. (36), F.E.Y. (12) ve Z.Z.Y. (7) yaralandı.
Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Alkollü olduğu tespit edilen tır sürücüsünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, 25 bin lira idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Bozüyük'te Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?