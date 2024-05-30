Bozüyük'te Üretim Projesiyle Sebze ve Meyve Fideleri Toprakla Buluştu

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(BİLECİK)- Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Biz Üretmeye Devam Ediyoruz Projesi" çerçevesinde Yeniçepni Köyü Muhtarı Temel Kılavuz'un tahsis ettiği alanda, sebze ve meyve fideleri toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kurum müdürleri, İl Genel Meclisi üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için Tarım İl Müdürü'ne ve ekibine teşekkür ederiz. İnşallah buradan ürettiğimizi de toplayacağız. Allah iyilikleri eksik etmesin" dedi.

Proje kapsamında engelli bireyler ve aileleri için oluşturulan uygulama bahçesindeki fide dikimine, Başkan Bakkalcıoğlu da eşlik etti.