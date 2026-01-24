Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Vergi Rekortmenleri Ödül Törenine Katıldı - Son Dakika
Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Vergi Rekortmenleri Ödül Törenine Katıldı

24.01.2026 09:38  Güncelleme: 11:05
Bozüyük Vergi Rekortmenleri ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde, firmaların ülke ekonomisine katkıları vurgulandı ve ödüller sahiplerine takdim edildi.

(BİLECİK)- Bozüyük Vergi Rekortmenleri ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, vergi bilincinin güçlenmesine katkı sağlayan tüm sanayici ve iş insanlarına teşekkür ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Bozüyük Vergi Rekortmenleri ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni Grand Çalı Otel'de yapıldı. Törene; Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri ile TSO İstişare Kurulu üyeleri, meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan TSO Başkanı Veli Çelik, katılımcılara teşekkür ederek oda çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

"Firmalarımız ülke ekonomisine ve ilimize değerli katkılar sağlamakta"

Ardından protokol konuşmalarının yapıldığı törende Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Firmalarımız ülke ekonomisine ve ilimize değerli katkılar sağlamaktadır. İstihdam oluşturan, ihracat yapan, vergi yükümlülüklerini yerine getirerek kamu hizmetlerinin güçlenmesine destek olan her işletmemiz kalkınma yolculuğumuzun vazgeçilmez bir parçasıdır. Bugün ödül alan firmalarımız bu anlayışın en güzel örneklerini temsil etmektedir" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ise vergi bilincinin güçlenmesine katkı sağlayan tüm sanayici ve iş insanlarına teşekkür ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Bozüyük'te en çok vergi veren firmalara plaketleri sunuldu.

Kaynak: ANKA

