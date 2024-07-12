Bozüyük'te Yoğun Yağış: Belediye Ekipleri Tedbir Aldı

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(BİLECİK)- Bozüyük, son yılların en yoğun yağışını aldı. Dün öğle saatlerinde başlayarak 1,5 saat boyunca etkili olan sağanakta metrekareye düşen yağış miktarı 23 litre olarak ölçüldü. Bozüyük Belediyesi ekipleri, ilçe halkının yağışın neden olabileceği olumsuzluklardan etkilenmemesi için yoğun mesai yaptı.

Yapılan meteorolojik uyarılardan hareketle yağış öncesi gerekli tedbirleri alarak teyakkuza geçen Bozüyük Belediyesi ekipleri, sağanağın başlamasıyla zaman kaybetmeden harekete geçti.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekipleri, yollarda oluşan ve trafiği olumsuz etkileyen büyük su birikintilerine anında müdahale etti. Tıkanan mazgalları açarak, biriken yağmur suyunu tahliye etti.